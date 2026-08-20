Tuttonapoli Juventus, invasione di campo e Gatti infortunato: se fosse successo a Napoli?

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Tifosi in campo, ingenti danni allo Juventus Stadium e Gatti infortunato dopo essere stato travolto dalla caduta di un invasore

L’invasione di campo dei tifosi al termine dell’amichevole in famiglia della Juventus non è una novità. È una tradizione che si ripete da anni, un momento particolare dell’estate bianconera nel quale i sostenitori entrano sul terreno di gioco per festeggiare insieme ai propri beniamini e chiudere la giornata in un clima di entusiasmo. Questa volta, però, quella tradizione ha avuto delle conseguenze.

L’invasione, infatti, è andata oltre la semplice festa, provocando ingenti danni all’interno dello Juventus Stadium. Ma soprattutto ha avuto - incredibile ma vero - anche una conseguenza sportiva: Federico Gatti è rimasto coinvolto nell’incidente provocato dalla caduta di uno dei tifosi entrati in campo e scivolato poi proprio sul difensore bianconero. Gatti ha svolto lavoro differenziato e potrebbe anche saltare l'inizio della stagione. Ed è proprio qui che nasce una riflessione che va oltre il singolo episodio sfortunato e casuale.

Arriva inevitabile la domanda: se fosse successo a Napoli, quale sarebbe stata la reazione?

Immaginiamo la stessa scena al Maradona: tifosi che invadono il terreno di gioco, danni ingenti all’impianto e un giocatore costretto a fermarsi dopo essere stato coinvolto nella caduta di un invasore. È difficile pensare che l’episodio sarebbe rimasto confinato alla cronaca sportiva. Probabilmente sarebbe diventato un caso nazionale, con dibattiti televisivi, titoli, editoriali e discussioni sulla tifoseria napoletana. Ed è proprio questo il punto: non si chiede un trattamento di favore per Napoli, ma lo stesso metro di giudizio per tutti. Se un comportamento è grave, lo è indipendentemente dai colori della squadra coinvolta. La tradizione può spiegare perché i tifosi siano entrati in campo. Non può però cancellare i danni provocati o addirittura un episodio sfortunato. E se fosse successo a Napoli, siamo davvero sicuri che oggi se ne parlerebbe così poco?