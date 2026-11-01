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Juve-Napoli decisiva per Spalletti? Corriere dello Sport: "Max diventa il giudice di Lucio"

Juve-Napoli decisiva per Spalletti? Corriere dello Sport: "Max diventa il giudice di Lucio"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli stasera sarà impegnato sul campo della Juventus, in una partita quasi da dentro o fuori per Luciano Spalletti.

Il Napoli stasera sarà impegnato sul campo della Juventus, in una partita quasi da dentro o fuori per Luciano Spalletti. E infatti il titolo scelto dal Corriere dello Sport in prima pagina sul match dello Stadium riguarda proprio questo: "Max diventa il giudice di Lucio". L'apertura è invece dedicata alla vittoria del Milan nel derby con l'Inter: "Stramorim".