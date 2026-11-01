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Juventus sotto pressione, Il Roma: "Napoli a Torino, Spalletti trema"

Juventus sotto pressione, Il Roma: "Napoli a Torino, Spalletti trema"
Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone
Il Roma sottolinea come siano i bianconeri a essere in crisi mentre il Napoli, dopo un avvio complicato, ora appare in crescita.

Big match all'Allianz Stadium, una domenica sera bestiale per Juventus e Napoli. Lo scontro diretto tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, due allenatori che fin qui non hanno convinto sulle rispettive panchine. "Napoli a Torino, Spalletti trema", titola Il Roma che sottolinea come siano i bianconeri a essere in crisi mentre il Napoli, dopo un avvio complicato, ora appare in crescita.