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Spalletti a rischio? Tuttosport mette pressione: "Questione di rispetto"

Spalletti a rischio? Tuttosport mette pressione: "Questione di rispetto"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone
Nel giorno di Juventus-Napoli, Tuttosport continua a mettere pressione sui bianconeri. In prima pagina il quotidiano piemontese titola così

Nel giorno di Juventus-Napoli, Tuttosport continua a mettere pressione sui bianconeri. In prima pagina il quotidiano piemontese titola così: "Questione di rispetto", specificando che "la Juve col Napoli è chiamata a un sussulto di dignità". In primo piano c'è spazio per il derby di Milano a favore del Milan: "Indiavolati".