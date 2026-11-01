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Spalletti-Allegri, La Gazzetta dello Sport: "Amici mai con la paura di uscire dai giochi".

Spalletti-Allegri, La Gazzetta dello Sport: "Amici mai con la paura di uscire dai giochi".TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:45Notizie
di Pierpaolo Matrone
Qui la prima pagina del quotidiano. In primo piano Milan-Inter e il successo rossonero. Ma c'è spazio anche per Juventus-Napoli.

"Spalletti e Allegri, amici mai con la paura di uscire dai giochi". Nel giorno di Juventus-Napoli, è questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport sul match dell'Allianz Stadium, in programma stasera alle 20:45. In primo piano, ovviamente, il derby di Milano: "Estasi Milan". Ricordando come sia un incubo per l'Inter dopo il 3-1 di ieri sera.