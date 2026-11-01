Prima pagina
Juventus-Napoli, l'apertura de Il Mattino: "La notte delle stelle"
E' questo il titolo scelto dal quotidiano, che poi sottolinea come questa gara sia importante "per la classifica e per l'orgoglio" di ambedue le squadre.
Il Napoli stasera è chiamato al big match sul campo della Juventus. In prima pagina Il Mattino rinomina così la partita contro i bianconeri: "La notte delle stelle". E' questo il titolo scelto dal quotidiano, che poi sottolinea come questa gara sia importante "per la classifica e per l'orgoglio" di ambedue le squadre.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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