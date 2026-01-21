Ufficiale
Juve-Napoli, ecco gli arbitri: fischia Mariani con Doveri al Var
TuttoNapoli.net
Designata la squadra arbitrale per la sfida di campionato tra Juventus e Napoli, in programma domenica alle 18 allo Juventus Stadium. Designata la squadra arbitrale per la sfida di campionato tra bianconeri e azzurri. A dirigere il match sarà Maurizio Mariani, mentre al Var ci sarà Daniele Doveri.
Ecco la sestina completa.
Arbitro: Maurizio Mariani
Assistenti: Fabio Tegoni, Stefano Berti
IV ufficiale: Daniele Marchetti
VAR: Daniele Doveri
AVAR: Daniele Di Paolo
Pubblicità
Notizie
Copertina LiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà" di Davide Baratto
Le più lette
1 Conte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
Prossima partita
25 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Juventus
|Napoli
In primo piano
Ultim'oraMercato Napoli resta a saldo zero! Figc chiede unanimità dei club, ma le big contro o astenute
Da 0 a 10: l’incredibile colpo di scena di mercato, la cessione misteriosa, i giudizi inquinati e la Matrioska di Buongiorno
Redazione Tutto Napoli.netLiveCopenaghen-Napoli 1-1 (McTominay 39', Larsson 71'): Buongiorno condanna gli azzurri al pari
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Non piangiamo per le assenze, ma calendario è assurdo! Mercato? Sintonia col club"
Pierpaolo MatroneSSCNapoli, Canonico: “Staff d’alto livello! Lukaku pronto, decide Conte. Neres, non solo distorsione. Su KDB, Anguissa e Gilmour…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’inquietante ‘Chiedetelo al dottore’ di Conte, la sconvolgente richiesta alla società e il top player a gennaio
Bruscolotti su Buongiorno: "Ha provocato un altro rigore, differenza abissale rispetto allo scorso anno"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com