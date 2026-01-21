Ufficiale Juve-Napoli, ecco gli arbitri: fischia Mariani con Doveri al Var

Designata la squadra arbitrale per la sfida di campionato tra Juventus e Napoli, in programma domenica alle 18 allo Juventus Stadium. Designata la squadra arbitrale per la sfida di campionato tra bianconeri e azzurri. A dirigere il match sarà Maurizio Mariani, mentre al Var ci sarà Daniele Doveri.

Ecco la sestina completa.

Arbitro: Maurizio Mariani

Assistenti: Fabio Tegoni, Stefano Berti

IV ufficiale: Daniele Marchetti

VAR: Daniele Doveri

AVAR: Daniele Di Paolo