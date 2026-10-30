Galatasaray, Osimhen ancora a segno! Leao ritrova il gol. Poker e fuga in classifica
Il Galatasaray continua la sua corsa in vetta alla Super Lig e travolge il Konyaspor con un netto 4-0 nell'anticipo della decima giornata. La squadra di Okan Buruk conquista altri tre punti grazie a una prestazione convincente, trascinata ancora una volta da Victor Osimhen. L'ex attaccante del Napoli sblocca il risultato, mentre Akgün firma il raddoppio. Protagonista anche Rafael Leão, tornato titolare dopo tre settimane nel tridente offensivo e finalmente a segno con la nuova maglia.
Galatasaray, Leao torna al gol su rigore: Osimhen trascina i turchi a 25 punti
Nella ripresa Leao trova la sua prima rete con il Galatasaray alla nona presenza, trasformando un calcio di rigore che vale il 3-0. A completare il poker ci pensa Batrakov, certificando il dominio della formazione di Buruk. Con questa vittoria i campioni in carica salgono a 25 punti, portandosi a +5 sull'Amedspor, +6 sul Trabzonspor, +7 sul Beşiktaş e +9 sul Fenerbahçe, pur avendo disputato una partita in più rispetto alle inseguitrici. Un successo che conferma le ambizioni del Galatasaray, sempre più trascinato dai gol di Osimhen.
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