Italia-Francia, Zidane perde un altro titolare: emergenza infortuni per i Bleus

Francia, Zidane perde Lacroix per infortunio: il difensore salta l'Italia. Altri cinque giocatori in dubbio.

Nuovo problema per Zinedine Zidane in vista dei prossimi impegni della Francia in Nations League. Il commissario tecnico dovrà rinunciare a Maxence Lacroix, difensore del Chelsea fermatosi mercoledì durante la sfida di Coppa di Lega inglese contro il Liverpool. Gli esami hanno evidenziato una lesione ai muscoli posteriori della coscia e, come confermato da Xabi Alonso, il centrale non tornerà disponibile prima della conclusione della sosta per le Nazionali. Un'assenza pesante per i Bleus, considerando che il 26enne aveva collezionato 11 presenze stagionali con i londinesi, dieci delle quali da titolare.

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Lacroix era diventato un punto di riferimento della Nazionale dopo l'esordio dello scorso marzo, disputando tutte e quattro le partite dell'ultima finestra di Nations League, tre da titolare. Zidane deve però fare i conti anche con altri problemi fisici: restano da valutare le condizioni di Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot, Manu Koné, Jules Koundé ed Estéban Lepaul. Già certa, invece, l'assenza di William Saliba, ancora senza presenze in questa stagione. La Francia affronterà l'Italia il 12 novembre e la Turchia il 15 novembre, con diverse incognite sulla composizione della rosa.