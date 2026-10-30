Conte, vacanza in Egitto con gli ex Juve! Padel e relax mentre si decide il futuro
Antonio Conte si gode qualche giorno di relax a Sharm El Sheikh, in Egitto, mentre continuano le indiscrezioni sul suo futuro in panchina. L'ex allenatore del Napoli, attualmente senza squadra, è stato accostato nelle ultime settimane alla Juventus e al Manchester United. In attesa di conoscere la sua prossima destinazione, il tecnico salentino si trova al Domina Coral Bay insieme alla moglie Elisabetta e a diversi ex calciatori, tra cui alcuni suoi vecchi compagni in bianconero.
Conte a Sharm El Sheikh, padel e gite in barca con Tacchinardi e altri ex calciatori
La località egiziana ospita il torneo Legends Padel Club, che vede la partecipazione di numerosi ex protagonisti del calcio italiano. Tra i presenti figurano Alessio Tacchinardi, Dida, Nicola Legrottaglie, Luigi Di Biagio e Cristiano Doni. Nelle ultime ore il gruppo ha trascorso momenti di relax sulle spiagge di Sharm El Sheikh, concedendosi anche escursioni in barca alla ricerca dei delfini. Una pausa lontano dai campi di calcio per Conte, il cui futuro professionale continua ad alimentare le voci di mercato.
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