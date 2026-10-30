Juventus-Napoli, dubbio in difesa per Allegri! Le ultime di formazione Sky

Juventus-Napoli, Modugno a Sky: Rrahmani non sta ancora bene. Marianucci alternativa, Meret torna titolare.

Il Napoli prepara la trasferta di Torino contro la Juventus, con Massimiliano Allegri alle prese soprattutto con un dubbio nel reparto difensivo. Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato a Castel Volturno Francesco Modugno ha fatto il punto sulle possibili scelte del tecnico azzurro: “In difesa Allegri cerca qualcosa di più ed è lì che c'è il dubbio più grande, relativo a Rrahmani. Il kosovaro è reduce da una brutta influenza e non sta ancora bene, eventualmente Marianucci sarebbe l'alternativa”. Al momento resta comunque favorito Rrahmani per affiancare Rafa Marin al centro della retroguardia.

Juventus-Napoli, Meret torna titolare: De Bruyne in regia e Lang nel tridente

Tra i pali è previsto il ritorno di Meret, con Di Lorenzo e Olivera sulle corsie difensive. A centrocampo Allegri dovrebbe confermare il terzetto composto da De Bruyne in cabina di regia, McTominay e Anguissa, per garantire qualità e fisicità. In attacco spazio a Politano e Lang ai lati di Hojlund. La principale incognita resta dunque Rrahmani, le cui condizioni saranno valutate in vista della sfida contro i bianconeri.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani/Marianucci, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.