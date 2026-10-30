Decreto Crescita, 7 stipendi ancora agevolati: quanto costano Lobotka, Anguissa e gli altri

Napoli, sette contratti beneficiano ancora del Decreto Crescita: da Lobotka ad Anguissa, tutte le cifre degli stipendi.

Il rinnovo di Christian Pulisic con il Milan fino al 2031 riporta l'attenzione sui vantaggi fiscali del Decreto Crescita, un meccanismo che continua a incidere sui costi degli stipendi di diversi club di Serie A, compreso il Napoli. L'attaccante statunitense, arrivato in Italia nel 2023, può ancora beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa. Secondo l'elenco riportato da Tuttomercatoweb, sono 84 i contratti del massimo campionato italiano per i quali gli effetti del regime fiscale risultano ancora attivi. Tra le società interessate figura anche quella di Aurelio De Laurentiis, con sette calciatori presenti nell'elenco, alcuni dei quali attualmente fuori rosa o in altre squadre.

Napoli, da Lobotka ad Anguissa: gli stipendi dei sette giocatori con il Decreto Crescita

In casa Napoli il contratto più oneroso tra quelli agevolati è quello di Stanislav Lobotka, con uno stipendio di 2,8 milioni netti e un costo lordo di 3,59 milioni fino al 2027. Seguono Anguissa (2,7 milioni netti e 3,46 lordi), Beukema e Rrahmani (entrambi 2,5 milioni netti e 3,21 lordi), Olivera (2 milioni netti e 2,56 lordi), Lindstrom (1,3 milioni netti e 1,67 lordi) e Cajuste (600mila euro netti e 770mila lordi). Gli ultimi due non fanno attualmente parte della rosa azzurra. Complessivamente, i sette contratti indicati comportano un costo lordo annuo di circa 18,46 milioni di euro, a fronte di 14,4 milioni netti, secondo le cifre riportate.

I sette contratti del Napoli con agevolazioni fiscali ancora attive:

CalciatoreStipendio nettoCosto lordoScadenza

Stanislav Lobotka2,8 mln €3,59 mln €2027

André Zambo Anguissa2,7 mln €3,46 mln €2027

Sam Beukema2,5 mln €3,21 mln €2030

Amir Rrahmani2,5 mln €3,21 mln €2027

Mathías Olivera2 mln €2,56 mln €2030

Jesper Lindstrom*1,3 mln €1,67 mln €2028

Jens Cajuste*600mila €770mila €2028