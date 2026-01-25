Ultim'ora Juventus-Napoli, le ultime di formazione Sky: avanza l'ipotesi Meret

vedi letture

La sfida tra Juventus e Napoli si avvicina con qualche grattacapo soprattutto per Antonio Conte, alle prese con un’infermeria affollata. Di seguito le ultime sulle formazioni, riferite a Sky Sport 24 dagli inviati Francesco Modugno e Francesco Cosatti. L’ultimo stop in casa Napoli riguarda Milinkovic-Savic, fermato da un risentimento muscolare. La scelta sul portiere dovrebbe ricadere quindi su Meret, l'ipotesi prende sempre più corpo e in attesa delle ultime valutazioni sul portiere serbo.

La Juventus di Spalletti dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con il ritorno di Conceição sulla trequarti e McKennie arretrato in mediana, mentre David resta favorito in attacco. Più complessa la situazione del Napoli: Di Lorenzo arretra in difesa, Buongiorno guida il terzetto, mentre a centrocampo tocca a Lobotka e McTominay. Alle spalle di Højlund agiranno Vergara ed Elmas, con Lukaku e Giovane pronti a subentrare dalla panchina.

JUVENTUS (4-2-3-1) - Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

NAPOLI (3-4-2-1) - Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte