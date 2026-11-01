Video Juventus-Napoli, contestazione bianconera: "Ridateci la nostra Juve". Settore ospiti già pieno!

Juventus-Napoli, tanti tifosi azzurri già nel settore ospiti: massiccio presidio delle forze dell'ordine allo Stadium.

Cresce l'attesa per Juventus-Napoli, con numerosi tifosi azzurri già presenti all'Allianz Stadium di Torino in vista del calcio d'inizio. La zona esterna al settore ospiti è sottoposta a un imponente presidio delle forze dell'ordine, impegnate nelle operazioni di controllo e sicurezza. Sono già tanti i sostenitori partenopei che hanno raggiunto il proprio settore, pronti a sostenere la squadra di Massimiliano Allegri in una delle sfide più attese della stagione.

Juventus-Napoli, tanti tifosi azzurri arrivati in auto e van: parcheggi dello Stadium utilizzati dai sostenitori

La maggior parte dei tifosi napoletani presenti ha raggiunto l'impianto torinese utilizzando automobili private e van. Una scelta favorita dalla disponibilità dell'ampia area parcheggio dello stadio, che ha consentito ai sostenitori di arrivare direttamente nei pressi dell'Allianz Stadium. All'esterno del settore ospiti resta alta l'attenzione delle forze dell'ordine, mentre all'interno cresce l'atmosfera in vista del confronto tra Juventus e Napoli.

Esplode la contestazione dei tifosi bianconeri: striscione durissimo

Clima di forte tensione, invece, in casa Juventus. Un gruppo di sostenitori bianconeri ha dato vita a un corteo di protesta, manifestando apertamente il proprio malcontento per il momento attraversato dalla squadra. Ad aprire la contestazione uno striscione dal messaggio inequivocabile: “125 anni di gloria, la nostra maglia è storia, ridateci la nostra Juventus”. Una presa di posizione che testimonia la crescente insoddisfazione di una parte della tifoseria juventina.