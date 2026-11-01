Video Juve-Napoli, clima rovente allo Stadium! Arrivano i pullman, tifosi bianconeri in contestazione

Juventus-Napoli, pullman arrivati allo Stadium tra contestazioni e cori dei tifosi bianconeri: “Vogliamo gente che lotta”.

Sale la tensione all'Allianz Stadium di Torino, dove sono appena arrivati i pullman di Juventus e Napoli in vista della sfida di campionato. I bianconeri sono stati accolti dai propri sostenitori in un clima particolarmente acceso, dopo la pesante sconfitta contro il Genoa. Prima dell'arrivo della squadra, infatti, una parte della tifoseria juventina aveva già manifestato il proprio malcontento con una contestazione. Dalla curva si è alzato anche un coro eloquente: “Vogliamo gente che lotta”. Un messaggio diretto ai calciatori, chiamati a reagire sul campo.

Juventus-Napoli, clima caldo allo Stadium: Spalletti cerca una reazione dopo il ritiro

La Juventus arriva alla sfida contro il Napoli dopo alcuni giorni di ritiro, disposti per ritrovare compattezza e preparare un appuntamento particolarmente delicato. La società si aspetta una risposta concreta dalla squadra di Luciano Spalletti, soprattutto sul piano dell'atteggiamento e della determinazione. I tifosi chiedono maggiore impegno e una prestazione all'altezza della maglia, mentre il Napoli di Massimiliano Allegri proverà ad approfittare del momento difficile dei bianconeri per conquistare punti preziosi nella corsa alle prime posizioni.