Rendimento altalenante ma attacco ritrovato: un dato sui gol segna la svolta?
Il Napoli continua a mostrare un rendimento discontinuo in Serie A, ma i numeri offensivi evidenziano un netto miglioramento nelle ultime settimane. Gli azzurri non hanno mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime sette partite di campionato, alternando tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. Un andamento che testimonia le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri nel trovare continuità, nonostante i recenti segnali positivi arrivati soprattutto dalla fase offensiva.
Napoli, almeno tre gol in tre delle ultime quattro partite: eguagliate le precedenti 31 gare
Il dato più significativo riguarda la capacità realizzativa dei partenopei, che hanno segnato almeno tre reti in tre delle ultime quattro gare di Serie A. Un risultato raggiunto tante volte quante nelle precedenti 31 partite di campionato, a conferma di una crescita importante nella produzione offensiva. Numeri che rappresentano un segnale incoraggiante per Allegri, chiamato ora a trasformare la ritrovata prolificità in una maggiore continuità di risultati.
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