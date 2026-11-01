Di Lorenzo entra nella storia e nella Top 10: contro la Juventus supererà Koulibaly
La sfida contro la Juventus avrà un significato speciale per Giovanni Di Lorenzo, pronto a raggiungere un nuovo traguardo con la maglia del Napoli. Il capitano azzurro, che nella gara contro il Monza ha eguagliato Kalidou Koulibaly a quota 317 presenze, si prepara a superare l'ex difensore e a entrare nella classifica dei dieci calciatori con più partite disputate in azzurro. Con la presenza all'Allianz Stadium, Di Lorenzo raggiungerà infatti quota 318 gare complessive, conquistando il decimo posto in solitaria.
Napoli, Di Lorenzo punta Ferrara: nel mirino le 322 presenze dell'ex difensore
Il prossimo obiettivo del capitano azzurro sarà Ciro Ferrara, attualmente nono nella speciale graduatoria con 322 presenze. Un traguardo ormai vicino per Di Lorenzo, diventato negli anni uno dei principali punti di riferimento della squadra partenopea. In vetta alla classifica resta Marek Hamsik, primatista con 520 partite in dodici stagioni. La trasferta di Torino rappresenterà dunque un'altra tappa importante nel percorso del capitano, sempre più protagonista della storia del Napoli.
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