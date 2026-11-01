Sette punti buttati dopo il vantaggio: il dato allarmante che riporta al 2010
Il Napoli di Massimiliano Allegri parte spesso con il piede giusto, ma continua a mostrare difficoltà nella gestione del risultato. Gli azzurri hanno infatti segnato il primo gol della partita in sette delle nove giornate disputate in Serie A, un dato che li colloca alla pari di Milan e Frosinone. Soltanto la Lazio ha fatto meglio, riuscendo a sbloccare il risultato in otto occasioni. Una statistica che conferma la capacità dei partenopei di approcciare positivamente le gare, senza però riuscire sempre a trasformare il vantaggio in una vittoria.
Napoli, già sette punti persi da situazioni di vantaggio: il precedente risale al 2010/11
Il dato più preoccupante riguarda i sette punti già lasciati per strada dopo essere passati in vantaggio nella Serie A 2026/27. Un rendimento che evidenzia le difficoltà degli azzurri nel proteggere il risultato e amministrare le partite. Per trovare un bilancio peggiore nelle prime dieci giornate di campionato bisogna tornare alla stagione 2010/11, quando il Napoli aveva perso nove punti da situazioni di vantaggio. Un campanello d'allarme per Allegri, chiamato a migliorare la gestione delle gare per dare maggiore continuità ai risultati.
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