Juventus, problemi all'anca per Bentancur: può saltare il Napoli

Rodrigo Bentancur è uno degli intoccabili dell'Uruguay di Tabarez e gioca anche quando le sue condizioni fisiche non sono proprio ottimali. Dopo la partita contro il Perù, in cui era uscito al 70', è sceso in campo dal 1' anche contro la Bolivia. Sfortuna ha voluto che uno scontro con un avversario nel finale della prima frazione lo abbia costretto ad abbandonare la sfida. Il CT Tabarez ha dichiarato: "Non sono un medico ma ci sono stati infortuni simili in passato. Il problema è in una zona delicata (l'anca, ndr) ma se si sgonfia e viene curato correttamente non è un problema e si risolve presto. C'è speranza che possa esserci giovedì".