Ufficiale

Juventus, Spalletti tira un sospiro di sollievo per Perin: svolti gli esami dopo l'infortunio

Juventus, Spalletti tira un sospiro di sollievo per Perin: svolti gli esami dopo l'infortunio
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 15:10Notizie
di Pierpaolo Matrone
fonte ANSA

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Il portiere della Juventus, Mattia Perin, tira un sospiro di sollievo dopo gli esiti degli esami strumentali cui si è sottoposto al J Medical. "Non hanno evidenziato lesioni, le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno", spiega il club bianconero in una nota ufficiale.

L'estremo difensore aveva chiesto il cambio durante l'intervallo della gara contro il Genoa per un fastidio muscolare al polpaccio destro, ma non si è trattato di nulla di grave. (ANSA).