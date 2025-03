Kim preoccupa il Bayern Monaco, infortunio al tendine achilleo: è in dubbio per l'Inter

Il Bayern Monaco dovrà probabilmente fare a meno di Kim Min-Jae per diverso tempo. "Speriamo che non sia troppo grave, ma per le prossime settimane non ce la farà", ha dichiarato l'allenatore Vincent Kompany prima della partita di Bundesliga di sabato contro l'Union Berlino. Il centrale sudcoreano, ex Napoli, soffre di problemi al tendine d'Achille e sarà da valutare attentamente in vista degli impegni di campionato e soprattutto con i quarti di Champions League all'orizzonte contro l'Inter tra poco più di tre settimane (8 aprile l'andata).

"Si tratta di gestire il carico. Dobbiamo fare attenzione a non sovraccaricarlo. Speriamo che non sia troppo preoccupante", ha spiegato Kompany, il tecnico del Bayern Monaco. Oltre a Kim, i Die Roten - in leader della classifica di Bundesliga - dovranno fare a meno dell'infortunato Aleksandar Pavlovic, così come di Manuel Neuer e dello squalificato João Palhinha per il prossimo impegno contro l'Union Berlino. "Metteremo in campo una formazione forte per vincere. Ho fiducia nella squadra", ha dichiarato Kompany.

Intanto il Bayern consolida la propria spina dorsale di centrocampo e, da ieri, hanno reso ufficiale il rinnovo di contratto di Joshua Kimmich. Sciolte tutte le riserve e i dubbi del caso sulla permanenza o l'addio. Dopo una lunga attesa e il ritiro dell'offerta del Bayern Monaco, il capitano della nazionale tedesca ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il club bavarese fino al 2029. Questo prolungamento arriva dopo i recenti rinnovi di altre pedine chiave come Manuel Neuer, Alphonso Davies e Jamal Musiala, confermando la volontà del Bayern di blindare i propri top player per il futuro.