Kiss Kiss - Koulibaly non recupera per la Juve: si punta ad un solo rientro

Per la sfida contro la Juventus Gennaro Gattuso non recupererà tanti pezzi. Kalidou Koulibaly, ad esempio, difficilmente sarà rischiato. In questo senso, gli ultimi esami strumentali non erano tendenti all'ottimismo e l'idea sarebbe quella di tenerlo ancora fuori in vista di un rientro la giornata seguente con la Sampdoria, il prossimo 3 febbraio. C'è più fiducia, invece, per un recupero di Nikola Maksimovic. A riportarlo è Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.