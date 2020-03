Kiss Kiss - Quattro ipotesi al vaglio per la ripresa della A: ecco tutte le possibilità

Sono quattro le ipotesi al vaglio dalla Serie A e dalla FIGC per la ripresa dei campionati. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, la prima sarebbe quella di ripartire a maggio, ma al momento è la più improbabile, irreale. E' possibile, poi, che si parta a giugno, ma l'opzione più verosimile è quella di giocare a luglio. Infine, come ultima ipotesi, c'è quella di non far ripartire la stagione.