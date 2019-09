KK - Spogliatoi San Paolo restano bianchi, mancato tempo per la brandizzazione

Il caso spogliatoi al San Paolo è stato al centro delle polemiche nel corso degli ultimi giorni. Questione parzialmente rientrata nelle ultime ore, con la visita di De Laurentiis all'impianto di Fuorigrotta, ma che lascia comunque delle conseguenze: come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, gli spogliatoi della squadra di Ancelotti domani si presenteranno ancora bianchi, visto che non c'è stato tempo per brandizzare il tutto con i colori ed i loghi del club partenopeo.