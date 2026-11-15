Kvara fermo ai box, diventa streamer: “Per sei mesi non sarò un calciatore”

Kvaratskhelia sbarca su Twitch durante l'infortunio: annuncia sei mesi di stop e saluta un tifoso del Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia si reinventa durante il lungo stop per infortunio e debutta nelle vesti di streamer su Twitch. L'ex attaccante del Napoli, oggi al Paris Saint-Germain, ha deciso di sfruttare il periodo lontano dai campi per avvicinarsi ai propri sostenitori attraverso una serie di dirette sulla piattaforma. Un modo per trascorrere il tempo durante il percorso di recupero e mantenere un contatto diretto con i tifosi. Nel corso di una trasmissione, il georgiano ha parlato anche della durata della sua assenza, dichiarando: “Per 6 mesi non sarò un calciatore”. Tra i momenti più significativi delle dirette anche un abbraccio virtuale rivolto a un tifoso del Napoli collegato alla trasmissione, a testimonianza del legame ancora vivo con una parte della tifoseria azzurra.

Kvaratskhelia su Twitch, la telefonata di Hakimi e le parole sul PSG: spunta anche un tifoso del Napoli

Le dirette di Kvaratskhelia stanno regalando diversi momenti curiosi, tra interazioni con i sostenitori e interventi inattesi dei compagni di squadra. Durante una trasmissione, il georgiano ha ricevuto una telefonata da Achraf Hakimi, esaltando pubblicamente l'ex calciatore dell'Inter con una dichiarazione: “Questo è il miglior terzino sinistro della storia”. Non sono mancati nemmeno gli elogi al club parigino, con Kvara che ha affermato: “Il PSG è la squadra più forte di sempre, in campo e fuori”. Tra battute, racconti e messaggi ai tifosi, l'ex numero 77 del Napoli ha così trovato un nuovo modo per restare protagonista anche lontano dal terreno di gioco, in attesa di completare il recupero dall'infortunio.