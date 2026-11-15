Foto Napoli Club Lussemburgo, festa per i 10 anni: due ospiti speciali nominati soci onorari

Napoli Club Lussemburgo, festa per il decennale con Emanuele Calaiò e Carlo Alvino, nominati soci onorari.

Una giornata di festa e grande passione azzurra per il Napoli Club Lussemburgo, che ha celebrato il decimo anniversario della propria fondazione con un evento speciale nel Granducato. Il club, appartenente all'Unione Azzurra Nel Mondo (UANM), ha riunito i tifosi partenopei residenti all'estero per festeggiare dieci anni di attività e amore per il Napoli. Protagonisti della manifestazione due ospiti d'eccezione arrivati direttamente dalla città partenopea: Emanuele Calaiò, ex attaccante azzurro conosciuto come l'Arciere, e Carlo Alvino, giornalista e voce particolarmente amata dalla tifoseria napoletana.

Napoli Club Lussemburgo, Calaiò e Alvino nominati soci onorari: grande festa nel Granducato

Nel corso delle celebrazioni, Emanuele Calaiò e Carlo Alvino sono stati nominati soci onorari del Napoli Club Lussemburgo, ricevendo un riconoscimento speciale per il loro legame con il mondo azzurro. L'iniziativa, organizzata con grande impegno dal direttivo del club, ha portato nel cuore dell'Europa i colori, l'entusiasmo e l'atmosfera tipica della tifoseria partenopea. Un traguardo significativo per una realtà che da dieci anni contribuisce a mantenere vivo il legame tra Napoli e i suoi sostenitori all'estero, confermando la forza di una passione capace di superare ogni confine geografico.