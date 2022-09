Kvaratskhelia è il pericolo numero uno per il Milan.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kvaratskhelia è il pericolo numero uno per il Milan. Nel corso del primo tempo l'attaccante del Napoli ha fatto ammonire Kjaer e Calabria. Per non correre il rischio rosso, Pioli sostituisce entrambi i difensori a inizio ripresa, al loro posto entrano Dest e Kalulu.