Kvara torna a Verona: lì il primo gol che è rimasto un unicum nel repertorio

L’anno scorso, prima giornata, fu il festival del gol. Al Bentegodi terminò con un 2-5. Khvicha Kvaratskhelia andò a segno dopo 37 minuti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quarantesimo Verona-Napoli di campionato. La contabilità dei precedenti, Serie A più cadetteria, è quasi in equilibrio: 15-13 per gli azzurri in fatto di successi e per 48-43 sul fronte delle marcature, mentre in 11 occasioni i gialloblù hanno conservato il pareggio.

L’anno scorso, prima giornata, fu il festival del gol. Al Bentegodi terminò con un 2-5. Khvicha Kvaratskhelia andò a segno dopo 37 minuti. Fu il primo marcatore partenopeo in quel (trionfale) campionato. Curiosamente segnò con un colpo di testa. Un unicum nel suo repertorio italiano, perché da allora non ha più segnato in Serie A con un’inzuccata.

Nelle ultime due stagioni è sempre uscito il segno 2 in schedina. La più recente affermazione scaligera è rappresentata dal 3-1 del 2020-2021.

Mentre il pareggio non fa capolino dal 2003-2004, primo turno di cadetteria, 1-1.

Come ripartano i due club?

Verona con 8 punti (2V – 2X – 4P con 5GF e 8GS), la metà, 4, fatti al Bentegodi (1V – 1X – 1P con 2GF e 2GS). Napoli che staziona a 14 (4V – 2X – 2P con 17GF e 9 GS), di cui 8 colti in esterna (2V – 2X – 0P con 9GF e 3GS).

Rispetto all’anno scorso dopo 8 turni… i veneti mettono in mostra un +3 punti (da 5 a 8), mentre i campani un -6 (da 20 a 14).

Chiudiamo con due statistiche di rendimento 2023-2024: le due squadre sono sul 3-3 in fatto di clean sheet; mentre per rigori a favore è un tennistico 6-0 per Osimhen (che sarà assente) e compagni.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

39 incontri disputati

13 vittorie Hellas Verona

11 pareggi

15 vittorie Napoli

43 gol fatti Hellas Verona

48 gol fatti Napoli