Kvaratskhelia show anche in Nazionale: semirovesciata spettacolare al calcio-tennis

Khvicha Kvaratskhelia è uno dei prossimi acquisti del Napoli della prossima stagione. Il talento georgiano sta dispensando magie alla Dinamo Batumi, ma non solo. Convocato in nazionale per la Nations League, Kvaratskhelia si è divertito in allenamento. Nel corso di una partitella a calcio-tennis, il classe 2001 ha sfoggiato una spettacolare semirovesciata.