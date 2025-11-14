L'acquisto da non sottovalutare a gennaio non è (solo) il centrocampista
Si avvicina al mercato di gennaio e già se ne parla. Dopo gli infortuni in casa Napoli di De Bruyne e Anguissa, entrambi torneranno solo nel 2026 ma in momenti diversi della stagione, la società azzurra vorrà acquistare un altro centrocampista per rinforzare il reparto ma, numeri alla mano, servirebbe anche un altro ruolo da dover migliorare, quello dell’esterno a destra. Ruolo dove al momento gioca solamente Di Lorenzo.
Il suo sostituto sulla carta, Mazzocchi, non ha raccolto neppure un minuto in questa stagione. L’unica volta in cui Di Lorenzo è mancato, per squalifica in Champions, al suo posto ha giocato Spinazzola con ottimi risultati. Il Napoli a gennaio per questo motivo potrebbe tornare su un esterno, anche perchè Di Lorenzo non si ferma mai e con partite ogni tre giorni anche lui avrebbe bisogno di rifiatare. Si continua a parlare di Juanlu Sanchez del Siviglia ma non solo. Piace ad esempio Brooke Norton-Cuffy, anni 21, inglese del Genoa.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro