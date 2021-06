L'agente Davide Lippi contro Report: "Ricostruzioni fantasiose"

Davide Lippi smentisce categoricamente quanto affermato da Vincenzo Morabito in occasione dell’intervista rilasciata al programma televisivo ‘Report’ andato in onda lo scorso 7 giugno 2021 e relativa ad una presunta aggressione subita per vicende legate al calcio o comunque all’attività di Agente.

Al contrario di quanto suggerito durante il programma televisivo, la vicenda riguarda il tentativo di furto da parte di alcuni balordi dell’orologio Rolex in quell’occasione indossato da Davide Lippi. Tale episodio è accaduto mentre lo stesso Davide Lippi si accingeva a rientrare nella propria abitazione ed è stato prontamente denunciato all’autorità competente, la quale - a seguito di scrupolose indagine - ha individuato gli aggressori e li ha arrestati prontamente.

Le dichiarazioni rilasciate da Vincenzo Morabito e fatte proprie dal programma, laddove commentate, con chiosa sensazionalistica dal conduttore (è così al minuto 47), risultano pertanto non veritiere affatto contenute e del tutto infondate, in quanto frutto di immaginazione, orfana di qualunque riscontro invero necessario. Davide Lippi si riserva, se necessario, di agire nelle opportune sedi per tutelare il proprio nome e quello della società che rappresenta.