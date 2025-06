L'altra passione di Lang: "Noano" è un rapper di successo, ha vinto un disco d'oro in Olanda

Noa Lang, obiettivo del Napoli per rinfozare le fascia sinistra d'attacco, ha un'altra grande passione oltre al calcio: il rap. L'olandese di padre surinamese, in arte "Noano" è un anche un rapper di successo nei Paesi Bassi. Nel 2023 ha ottenuto il primo successo con il singolo "7K op je feas", che ha totalizzato 14 milioni di stream e conquistato un disco d’oro. L’esplosione è arrivata nell’ottobre 2024 con "Damage", in collaborazione con Ronnie Flex, che lo ha portato in vetta alla classifica Spotify nei Paesi Bassi e gli ha fruttato un disco di platino. Celebre anche la sua esibizione improvvisata al Parco dei Principi dopo un gol al PSG in Champions League, con tanto di grido alle telecamere: «Noano è il più cattivo!».

Sette giorni prima, aveva festeggiato un gol contro il PEC Zwolle mostrando una maglia del PSV con il numero "9+1", citando il suo brano ormai diventato hit da oltre 24 milioni di stream. Il 2025 è stato il suo anno più prolifico: ha pubblicato "Waka" con Emms (quasi 18 milioni di stream e i complimenti pubblici di Kean) e "Matcha Coco" con Jonna Fraser (già a quota 7 milioni). A riportarlo è il Corriere dello Sport.