L'altro Diego scaricato troppo in fretta

Gattuso lo ha voluto, poi, con l'arrivo di Bakayoko ed il passaggio al 4-2-3-1, lo ha lasciato spesso in panchina. Diego Demme per una notte s'è ripreso il Napoli, ha scelto quella speciale, nel ricordo del suo idolo Maradona, per ricordare a tutti quanto fosse stato prezioso lo scorso anno, nel momento tattico peggiore. L'assenza dell'ex Milan ha concesso a Demme un'opportunità che il tedesco, che si chiama Diego in onore proprio di Diego, ha saputo sfruttare. Ottima prova come filtro davanti alla difesa, partita attenta a ridosso dei difensori, tanti recuperi, densità e appoggi semplici per lo sviluppo celere della manovra. Con Bakayoko tornerà in panchina, le gerarchie sono chiare, ma l'ennesima prova di sostanza col Milan lo conferma: il Napoli può far affidamento su Demme e lo sa anche Gattuso, che stravede per lui. Le opportunità non mancheranno.