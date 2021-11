L'Italia come il Napoli: usato lo stesso schema 'copiato' dal Borussia

Il gol dell'Italia come quello del Napoli nella sfida contro la Fiorentina dello scorso settembre. In quella occasione, fu Insigne e far la finta di calciare la punizione dalla trequarti, poi il ritorno sul pallone di Zielinski che prese controtempo la difesa viola permettendo a Rrahmani di segnare di testa.

Oggi lo stesso schema e c'è tanto Napoli anche nel gol degli Azzurri di questa sera, la rete dell'1-1: a far la finta sul punto di battuta è Emerson Palmieri, poi Insigne torna sul pallone e mette al centro un velenoso pallone a rientrare, su cui si avventa Di Lorenzo bravo ad anticipare Sommer. In quell'occasione, il Napoli - si legge su Tmw - ammise di aver copiato lo schema dal Borussia Dortmund. E l'Italia, a sua volta, stasera l'ha copiato dal Napoli, realizzando così la rete dell'1-1.