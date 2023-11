L’Italia deve sfatare il tabù Nord Macedonia: solo una vittoria nei 4 precedenti

L'Italia di Luciano Spalletti questa sera sfiderà la Nord Macedonia all'Olimpico in una gara importante ma non decisiva per l'accesso a Euro 2024.

L'Italia di Luciano Spalletti questa sera sfiderà la Nord Macedonia all'Olimpico in una gara importante ma non decisiva per l'accesso a Euro 2024. A prescindere da come andrà quest'oggi, gli azzurri lunedì a Leverkusen dovranno ottenere un risultato positivo contro l'Ucraina. Ma se oggi sarà vittoria tra tre giorni basterà un pareggio, altrimenti sarà necessario conquistare i tre punti.

Sulla carta non c'è partita: da un lato i campioni d'Europa al nono posto nel Ranking FIFA, dall'altro una nazionale che occupa il 66esimo posto. Ma i precedenti non possono far dormire sonni tranquilli. Tutt'altro.

Il bilancio infatti parla di precedenti in perfetta parità: una vittoria per parte e due pareggi. Ma la sconfitta è di quelle dolorose: a Palermo la Nord Macedonia nel marzo 2022 vinse 1-0 con gol allo scadere di Trajkovski precludendoci la possibilità di partecipare a Qatar 2022.

L'ultimo precedente è un pareggio, già con Spalletti in panchina: Nord Macedonia-Italia 1-1 lo scorso 9 settembre con gol di Immobile e Bardhi.

I PRECEDENTI

09/10/16 - Nord Macedonia-Italia 2-3 (Qualificazioni Mondiale 2018)

06/10/2017 - Italia-Nord Macedonia 1-1 (Qualificazioni Mondiale 2018)

24/03/2022 - Italia-Nord Macedonia 0-1 (Qualificazioni Mondiale 2022)

09/09/2023 - Nord Macedonia-Italia 1-1 (Qualificazioni Euro 2024)