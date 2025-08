L'obiettivo è il titolo n. 25 col Napoli: tutti i trofei vinti in carriera da KDB

Ventiquattro titoli in carriera: se dovesse scegliere il numero venticinque? "Probabilmente lo scudetto, sì, ma non mi chiedo mai cosa scegliere: prenderò qualsiasi cosa riuscirò a vincere. Non avendo mai giocato in Italia, però, il campionato sarebbe un bell’obiettivo", le parole firmate Kevin De Bruyne, intervistato quest'oggi dal Corriere dello Sport. Il fuoriclasse belga non si nasconde e, dopo 24 titoli raggiunti in carriera, senza troppi giri di parole ha confermato che come 25esimo punta allo Scudetto con la maglia del Napoli (che punta ad arrivare in fondo anche in Coppa Italia e Supercoppa questanno), ma la conferma del tricolore per i partenopei sarebbe leggendaria perché si tratterebbe del secondo titolo di fila (come mai incredibilmente accaduto fuori dall'asse Milano-Torino). Ripercorriamo però intanto i 24 titoli di squadra conquistati finora in carriera da Kevin De Bruyne.

Genk

2008-09

1) Coppa Belgio

2010-11

2) Campionato Belgio

2011-12

3) Supercoppa Belgio

Wolfsburg

2014-15

4) Coppa Germania

5) Supercoppa Germania

Man City

2015-16

6) Coppa di Lega

2017-2018

7) Premier League

8) Coppa di Lega

9) Community Shield

2018-2019

10) Premier League

11) Community Shield

12) Coppa d’Inghilterra

2019-20

13) Community Shield

14) Coppa di Lega

2020-2021

15) Premier League

16) Coppa di Lega

2021-2022

17) Premier League

2022-2023

18) Premier League

19) Coppa di Lega

20) Coppa d’Inghilterra

21) Champions League

2023-24

22) Community Shield

23) Supercoppa europea

24) Coppa del mondo per club