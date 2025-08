Prima pagina L'urlo di Lookman scuote il mercato, Corriere dello Sport: "Liberatemi!"

"Liberatemi". È il grido che campeggia oggi sulla prima pagina del Corriere dello Sport e che sintetizza il caso Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano ha rotto il silenzio con un durissimo messaggio su Instagram, nel quale punta il dito contro l’Atalanta: "Mesi di impegni non mantenuti, io sono leale. Sono stato trattato in modo scadente: voglio lasciare l’Atalanta"

Spazio anche al Napoli in taglio basso. "Napoli, la luce è De Bruyne": così vengono trattate le vicende degli azzurri campioni in carica. Partenopei battuti ieri per 1-2 in amichevole dal Brest, in evidenza il belga ex City. Sullla squadra di Allegri, invece, il quotidiano titola: "Il Milan tra Jashari e Athekame". Operazioni incrociate con Bruges e Young Boys.