La frase che tutti i tifosi del Napoli hanno pensato a Torino

Il Napoli a Torino continua il suo processo di crescita, ma stavolta il messaggio dopo l'ennesima vittoria è sotto gli occhi di tutti.

Guardando la partita direttamente dallo Stadio Olimpico Grande Torino il pensiero era sempre lo stesso con il passare dei minuti: “Questo Napoli non ha paura, anzi la mette”. Gli azzurri nella gara contro un Torino in difficoltà, ma non solo sembra davvero troppo per ogni singolo avversario, come un muro colpito dai pugni di un pugile. I granata hanno provato e quasi scardinato la difesa azzurra, però questa partita “Gagliarda” raccontata da molti è la colla appiccicosa su un vaso praticamente rotto, molto inutile e snervante. Mentre i padroni di casa non riescono ad affondare il coltello per mancanza di qualità, il Napoli inonda il campo con la supremazia, McTominay autore di una rete simile ad un colpo di biliardo, steccata e palla in buca per la vittoria.

Ovviamente sul taccuino consumato dei migliori in campo ci dovrebbe essere tutto la squadra da Alex a Lukaku, ma la menzione d’onore la merita il tanto criticato (in questo periodo) Kvaratskhelia che a forza di pacche sulla spalla e richiami di Conte fa assist, lotta e spreca anche l’occasione di riportarsi al gol. Insomma da Torino gli azzurri ne escono convinti e prestati come dei soldati così come li definisce Conte: “Una squadra di soldati che quando recepisce il messaggio mi fa contento”. Tutti a fare la corsa sul Napoli, perché gli azzurri senza neanche un grande distacco proprio a Torino hanno fatto come il toro guardando sempre avanti senza pensare a chi c’è dietro.