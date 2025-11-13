La Gazzetta dello Sport: "Conte in pausa e perde Anguissa"
"Italia, prova Mondiale". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sul prossimo impegno degli azzurri. La Nazionale infatti scenderà in campo questa sera nel settimo incontro di qualificazione al Mondiale 2026, in programma alle 20:45 in casa della Moldavia. L'Italia punterà alla quinta vittoria di fila per tenere vive le speranze di provare a raggiungere il primato nel Girone I, al momento detenuto dalla Norvegia a punteggio pieno. Tutto dipenderà dal successo azzurro nella sfida di Chisinau ma anche da una mancata vittoria della Norvegia, che alle 18 se la vedrà contro l'Estonia a Oslo.
"Conte in pausa e perde Anguissa" - In primo piano c'è anche il Napoli, reduce dalla sconfitta bruciante subita a Bologna. Il tecnico Antonio Conte ha deciso di prendere una pausa, visto che tornerà soltanto nella giornata di lunedì. Un stop necessario dopo le tensioni degli ultimi giorni anche se l'allenatore deve fare anche i conti con lo stop di Anguissa.
