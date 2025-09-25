Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "De Bruyne-Modric, nemici geniali"

"Inter, stessa faccia" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito ai nerazzurri, confrontando la rosa di Chivu con quella dell'ex tecnico Simone Inzaghi. La squadra di Chivu non ha cambiato faccia rispetto a quella di Simone Inzaghi. L'ex allenatore del Parma ha deciso di rimanere nella saggiamente nella scia del suo predecessore: dal modulo ai giocatori, il nuovo tecnico non ha cambiato.

La rivoluzione per il momento può attendere, l'Inter deve risalire e recuperare punti sul Napoli. Pesano un po' gli errori difensivi ma con pressing. A differenza dell'Inter di Inzaghi ci sono solo i due volti nuovi, Sucic e Akanji che provano a superare il passato, ma sono le uniche due novità del nuovo tecnico. In alto si legge: "De Bruyne-Modric, nemici geniali", in riferimento all'attesa per la gara di domenica sera tra Milan e Napoli.