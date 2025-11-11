Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis, conto su Conte. Ma tensione resta"

Simone Inzaghi è dimenticato. Cristian Chivu comanda tutto nella prima stagione da allenatore nerazzurro, tra Serie A e Champions League, con un attacco che fa paura dove Lautaro-Thuram non devono più fare gli straordinari. "Inter primissima", il titolo adottato da La Gazzetta dello Sport in prima pagina.

Nel frattempo un ex tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, è alle prese con i problemi presenti in casa Juve dal suo insediamento e cerca un regista da aggiungere alla rosa: i due nomi appuntati sul taccuino della dirigenza bianconera sono Bernabé del Parma, torna di moda anche Hojbjerg dell'Olympique Marsiglia.

"De Laurentiis, conto su Conte. Ma tensione resta" - Aurelio De Laurentiis invece scende in campo per chiarire la situazione dello scontento e insoddisfatto Antonio Conte: dal Napoli arrivano smentite e viene smontato il caso aperto dal tecnico leccese a proposito delle dichiarazioni forti rilasciate post-sconfitta a Bologna. Ma secondo quanto anticipato dalla Rosea, la tensione tra l'allenatore e la squadra resta, a proposito della gestione operata da Conte.