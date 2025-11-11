La Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis, conto su Conte. Ma tensione resta"
Simone Inzaghi è dimenticato. Cristian Chivu comanda tutto nella prima stagione da allenatore nerazzurro, tra Serie A e Champions League, con un attacco che fa paura dove Lautaro-Thuram non devono più fare gli straordinari. "Inter primissima", il titolo adottato da La Gazzetta dello Sport in prima pagina.
Nel frattempo un ex tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, è alle prese con i problemi presenti in casa Juve dal suo insediamento e cerca un regista da aggiungere alla rosa: i due nomi appuntati sul taccuino della dirigenza bianconera sono Bernabé del Parma, torna di moda anche Hojbjerg dell'Olympique Marsiglia.
"De Laurentiis, conto su Conte. Ma tensione resta" - Aurelio De Laurentiis invece scende in campo per chiarire la situazione dello scontento e insoddisfatto Antonio Conte: dal Napoli arrivano smentite e viene smontato il caso aperto dal tecnico leccese a proposito delle dichiarazioni forti rilasciate post-sconfitta a Bologna. Ma secondo quanto anticipato dalla Rosea, la tensione tra l'allenatore e la squadra resta, a proposito della gestione operata da Conte.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro