Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Lautaro, eccomi. Col Barcellona ci sarà"

"Inter, eccomi" è il titolo principale proposto oggi dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport che dedica la sua apertura al recupero di Lautaro Martinez per la semifinale di ritorno di Champions League tra i nerazzurri e il Barcellona, in programma domani sera a San Siro alle ore 21. Il Toro è al lavoro per accorciare i tempi e tornare subito a disposizione di Inzaghi dopo l'elongazione ai flessori della coscia sinistra rimediata nel match d'andata allo stadio olimpico Lluis Companys in Montjuïc. "Lautaro col Barça ci sarà: l'argentino prenota un posto per domani - assicura la rosea -. Inzaghi ha un piano anti Yamal.

San Siro record: incasso da 13 milioni".