Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Lautaro: Inter, svoltiamo"

"Inter svoltiamo" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola con le parole di Lautaro Martinez prima del debutto nerazzurro al Mondiale per Club. "Dopo la finale di Champions ero triste: ora penso al riscatto. Chivu vuole vincere, come me: importante un po' d'aria fresca". Una cosa colpisce: Lautaro non cita mai Monaco e mai la parola finale, mai nemmeno il Psg.

Tutto viene sintetizzato con: "in quello che è successo", perché nominarlo, quel 5-0, fa male. Poi ha proseguito" Ai compagni ho chiesto di essere forti di testa, ho spiegato che negli Stati Uniti serve un ultimo sforzo prima delle vacanze". Oggi la partita contro il Monterrey, e per l'Inter c'è inizia un Mondiale per Club da onorare.