Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Milan, che stecca. Furia Atalanta"

"Milan, che stecca!" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura commentando la sconfitta dei rossoneri nel playoff di Champions League contro il Feyenoord. Papera di Maignan, le quattro stelle spente. Vince il Feyenoord per 1-0 e ora a San Siro sarà dura per la formazione di Sergio Conceiçao.

La Dea protesta - "Scandalo! Il rigore non c'è. L'Atalanta cade. Furia Gasp: 'Non c'è più calcio'": il Bruges batte l'Atalanta per 2-1 con un rigore al 94' e si scatenano le proteste atalantine.