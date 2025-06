Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli, assalto a Ndoye"

C'è tanto mercato nella prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport a cominciare da quello dell'Inter, vicina a chiudere il colpo dal Parma che porterà Ange-Yoan Bonny a vestire la maglia nerazzurra. Accordo totale trovato tra il ds del club meneghino Piero Ausilio e l'entourage del calciatore, adesso servirà limare gli ultimi dettagli col Parma e poi sarà fumata bianca. In casa Milan, intanto, prosegue la profonda rivoluzione a centrocampo.

Dopo aver chiuso per Luka Modric ed essere in dirittura d'arrivo per Granit Xhaka, i rossoneri puntano anche lo spagnolo del Valencia Javi Guerra. Infine, la rosea mette in prima pagina anche il Napoli che stringe per Dan Ndoye, terzo colpo di un mercato estivo che sta vedendo il club azzurro come assoluto protagonista. "Napoli, assalto a Ndoye", si legge.