Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Scudetto, ti voglio! Qui si diventa campioni"

La scontro diretto per il titolo è servito. Napoli-Inter, in programma oggi alle 18 al Maradona, vedrà la mente di Conte scontrarsi con quella di Inzaghi, che vuole la fuga: "Scudetto, ti voglio", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport.

Intanto occhi sul Milan e su Sergio Conceicao che traballa terribilmente per gli ultimi risultati scarni e deludenti, con la proprietà rossonera ad osservare Cesc Fabregas e Maurizio Sarri come successori. Quanto alla Juventus, tra Gasperini e Conte ecco spuntare anche la pista De Zerbi qualora saltasse Thiago Motta.