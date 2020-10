La Lega dopo 18 ore dice al Napoli che si deve giocare: pronti alla farsa che ridicolizza la Serie A

Ma dov'erano quelli della Lega nelle ultime 18 ore? Cosa facevano in tempo di restrizioni? Aperitivi lunghi? Avevano forse terminato i giga sul cellulare? In quale universo hanno vissuto in queste lunghissime ore di supposizioni, caos, teorie strampalate? Dove? Perchè non sono intervenute un minuto dopo aver appreso la notizia dell'Asl che blocca il Napoli? Perchè non hanno autorizzato il viaggio del Napoli, prendendosi tutte le responsabilità civili e penali del caso?

Perchè hanno atteso le 16 del giorno della gara, quando ormai per il Napoli era chiaramente impossibile raggiungere lo Stadium? Che credibilità ha un vertice di un sistema che in un momento di criticità del sistema stesso sparisce? Evapora, per paura di entrare in conflitto con altre autorità. Poi, però, ritrova ardore e vigore quando tutto è già definit. Siamo pronti ad assistere ad una delle più grandi farse del nostro calcio, l'estrema unzione su un campionato ormai troppe volte pugnalato nei suoi prinicipi fondamentali.

Immaginatela la scena. La Juve che in mezzo al campo proprone il suo calcio brillante, con Pirlolandia che trova il suo apice. Vuoi vedere che la parte migliore della tesi di Pirlo a Coverciano era il capitolo 'Vincere in campo con l'avversario a 800 chilometri di distanza?'. Che pagliacciata.