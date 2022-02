La Premier è pronta a mettersi alle spalle la pandemia: niente più mascherine negli spazi chiusi

L'eliminazione delle restrizione anti-Covid in Inghilterra andrà a influenzare anche le regole della Premier League. Come informa il massimo campionato inglese, infatti, neanche calciatori e staff tecnico dovranno più usare le mascherine negli spazi chiusi.

L'unica misura che resterà in vigore sarà il tampone rapido di controllo, che sarà però effettuato solamente due volte alla settimana ed esclusivamente dal gruppo squadra. Già a fine mese - si legge nel comunicato ufficiale qui in calce - anche questi ultimi due provvedimenti potrebbero comunque essere rimossi all'insegna della tanto attesa e totale normalità.

At today’s Premier League Shareholders’ meeting, it was decided to remove a number of the COVID-19 Emergency Measures from Friday, 11 February



Full statement: https://t.co/3V22Wl7cO6 pic.twitter.com/WAeikknKSA