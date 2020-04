La Premier League ha deciso: non si tornerà in campo a inizio maggio. Novità sugli stipendi

Oggi, in una riunione degli azionisti della Premier League, i club hanno discusso in dettaglio come rispondere alla pandemia globale: è stato ribadito che la priorità principale è quella di aiutare la salute e il benessere della nazione e di tutti i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, il personale e i tifosi delle società. Motivo per cui il massimo campionato di calcio inglese non tornerà all'inizio di maggio. La stagione 2019/20 tornerà solo quando sarà sicuro e appropriato farlo e non è questo il momento. Davanti alle perdite sostanziali scatenate dal virus, i club della Premier League hanno concordato all'unanimità di consultare i loro giocatori in merito a una combinazione di riduzioni condizionate e rinvii pari al 30% dello stipendio annuale. Lo riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito.