La Top11 di TMW della 10a giornata: il Napoli domina con 3 azzurri presenti

Di seguito la Top 11 del 10° turno di Serie A. Un tris di giocatori si merita la palma di migliore in campo: Achraf Hakimi, Sergej Milinkovic-Savic e Lorenzo Insigne. Per loro un 7.5 in pagella e un ruolo decisivo nei successi di Inter, Lazio e Napoli. Sette le squadre rappresentate, con il Napoli ad avere la colonia più folta. Il successo rotondo contro il Crotone mette nella formazione ideale ben tre giocatori.

MARCO SILVESTRI

Hellas Verona-Cagliari 1-1

Nel primo tempo l'Hellas mette sotto torchio i sardi, e lui è coinvolto dai compagni solo con i piedi, fatta eccezione per un intervento comodo su un destro di Marin. È proprio il romeno a batterlo dopo l'intervallo: prova a distendersi rapidamente, ma non può evitare il gol. Salvifico il guizzo di puro istinto sulla girata di Pavoletti.

ACHRAF HAKIMI

Inter-Bologna 3-1

Spinta continua, impossibile da criticare, è forse il laterale migliore che l'Inter ha avuto negli ultimi anni dopo Maicon. Inesauribile, anche davanti alla porta ha il killer istinct. Devastante quando parte palla al piede.

FEDERICO BARBA

Parma-Benevento 0-0

Ottima prova di un jolly difensivo che, dal suo arrivo ad oggi, non ha sbagliato una sola partita. Rende semplici anche le cose più complicate, ogni tanto si propone anche al cross con pericolosità.

ALESSIO ROMAGNOLI

Sampdoria-Milan 1-2

Sta riprendendo il ritmo partita e le prestazioni lo dimostrano. Sicuro negli interventi e nell'anticipo. Brilla nel gioco aereo.

GAETANO LETIZIA

Parma-Benevento 0-0

Da anni è un elemento determinante, anche in serie A sta dimostrando di avere mezzi di assoluto spessore che, chissà, potranno stuzzicare la fantasia del commissario tecnico Mancini. Bravissimo su Gervinho, splendida e decisiva una chiusura in diagonale.

RAZVAN MARIN

Hellas Verona-Cagliari 1-1

Il gol del pareggio, ma non solo. Il migliore dei due a centrocampo con dinamismo e piedi educati al servizio degli attaccanti. Qualità che si vedono bene in occasione della rete da vero bomber.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC

Spezia-Lazio 1-2

Decisivo dopo un quarto d'ora, alla sua prima azione, rubando palla a Maggiore e servendo l'assist per l'1-0 di Immobile. Poi, come contro il Torino, trova il gol direttamente da calcio di punizione, beffando Provedel sul suo palo. MVP.

DIEGO DEMME

Crotone-Napoli 0-4

Sacrifica la caviglia per la causa, ma che guadagno: il dolore vale l'espulsione di Petriccione. Viene ripagato in pieno poi dal destino, che gli riserva la gioia del gol: bello il destro in diagonale.

HIRVING LOZANO

Crotone-Napoli 0-4

Primo tempo fatto di cose buone e altre meno, nella ripresa si accende. Con un movimento interno che ricorda Callejon, raccoglie l'assist di Insigne e fa 0-2. Fuori nel finale.

CIRO IMMOBILE

Spezia-Lazio 1-2

Gli basta un quarto d'ora per timbrare il cartellino per l'ottava partita consecutiva, dando una traccia in verticale e rimanendo freddo davanti al portiere. Trentesima vittima in Serie A, trentacinquesimo gol su 38 gare contro le neopromosse. Numeri da campione assoluto, onnipresente nei tabellini delle partite della Lazio.



LORENZO INSIGNE

Crotone-Napoli 0-4

È davvero Magnifico, e nei giorni dell'addio a Diego tira fuori uno dei suoi pezzi migliori dal repertorio: si accentra ed esplode un destro all'incrocio. Condisce con un assist, prima di uscire.